Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за "смелый шаг к светлому будущему"

Глава КНДР Ким Чен Ын имеет возможность запомниться как лидер, который открыл новую эпоху безопасности и процветания для своих граждан.

Читайте также"Я найду какую-то отговорку": Трамп рассказал, что будет делать в случае провала соглашения с ким Чен Ыном

Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Ким имеет возможность запомниться как лидер, который открыл новую эпоху безопасности и процветания для своих граждан!», – написал Трамп, отметив, что после отказа от ядерного оружия КНДР сможет свободно торговать с другими странами.

Также американский лидер поблагодарил Ким Чен Ыну за «первый смелый шаг к светлому новому будущему для своего народа».

«Наша беспрецедентная встреча - первая между американским президентом и лидером Северной Кореи - доказывает, что реальные изменения возможны!», – подчеркнул Трамп.

There is no limit to what NoKo can achieve when it gives up its nuclear weapons and embraces commerce & engagement w/ the world. Chairman Kim has before him the opportunity to be remembered as the leader who ushered in a glorious new era of security & prosperity for his citizens! pic.twitter.com/Xbup4Zyz33