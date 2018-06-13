Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время и американский президент тоже пригласил лидера КНДР приехать в США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали Совместное заявление по итогам исторического Сингапурского саммита.

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Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, лидеры КНДР и США делились общими понятиями, что «более важным в ходе достижения мира и стабильности, денуклеаризации на Корейском полуострове является соблюдение принципов ступенчатости, одновременного действия».

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время и американский президент тоже пригласил лидера КНДР приехать в США.