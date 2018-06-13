Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею
01:57, 13 июня 2018Мир
36 0
Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время и американский президент тоже пригласил лидера КНДР приехать в США.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время встречи 12 июня в Сингапуре / REUTERS
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали Совместное заявление по итогам исторического Сингапурского саммита.
Читайте такжеПроцесс «пойдет быстро»: Трамп назвал сроки денуклеаризации КНДР
Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, лидеры КНДР и США делились общими понятиями, что «более важным в ходе достижения мира и стабильности, денуклеаризации на Корейском полуострове является соблюдение принципов ступенчатости, одновременного действия».
Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время и американский президент тоже пригласил лидера КНДР приехать в США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына