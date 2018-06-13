Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею

01:57, 13 июня 2018
Мир
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время встречи 12 июня в Сингапуре / REUTERS

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Как сообщает северокорейское информагентство ЦТАК, лидеры КНДР и США делились общими понятиями, что «более важным в ходе достижения мира и стабильности, денуклеаризации на Корейском полуострове является соблюдение принципов ступенчатости, одновременного действия».

Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время и американский президент тоже пригласил лидера КНДР приехать в США.

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #Ким Чен Ын#Дональд Трамп