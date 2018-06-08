59-летняя Мадонна объявила, что выходит замуж (фото)
20:18, 08 июня 2018Мир
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Как известно, Мадонна была замужем дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.
Мадонна написала, что станет невестой / фото instagram.com
59-летняя американская певица Мадонна шокировала своих поклонников, сделав неожиданное объявление.
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"Я буду невестой. Выйду замуж. К удивлению!", - написала в своем Twitter звезда, добавив хэштег "родственная душа".
Подписчики Мадонны предполагают, что речь идет о ее новом образе для клипа. Некоторые верят в то, что артистка действительно третий раз пойдет к алтарю.
Ранее Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с обнаженной грудью, прикрываясь своей сумочкой.
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