59-летняя Мадонна объявила, что выходит замуж (фото)

Как известно, Мадонна была замужем дважды: с Шоном Пенном и Гаем Ричи.

59-летняя американская певица Мадонна шокировала своих поклонников, сделав неожиданное объявление.

Читайте такжеНебритые подмышки: дочь Мадонны поразила внешним видом (фото)

"Я буду невестой. Выйду замуж. К удивлению!", - написала в своем Twitter звезда, добавив хэштег "родственная душа".

Подписчики Мадонны предполагают, что речь идет о ее новом образе для клипа. Некоторые верят в то, что артистка действительно третий раз пойдет к алтарю.

Ранее Мадонна на своей странице в Instagram разместила необычное фото: на нем звезда позирует с обнаженной грудью, прикрываясь своей сумочкой.