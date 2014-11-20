В НАТО заявили о желании строить конструктивные отношения с Россией
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО заинтересовано в строительстве конструктивных отношений с Россией.
Об этом сообщает ТАСС.
"Мы стремимся к конструктивным отношениям с Россией, однако их возможность уменьшают агрессивные действия России. По этой причине мы призываем Россию уважать международное право, международные обязательства", - сказал Столтенберг.
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"В наших интересах избегать возврата в период конфронтации, мы должны стремиться к сотрудничеству и конструктивным отношениям с Россией", - подчеркнул Столтенберг.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО настроен решительно относительно возможной агрессии России против стран Балтии.
В то же время посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО должен решать украинский народ, а не Россия.