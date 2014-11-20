В НАТО заявили о желании строить конструктивные отношения с Россией

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы стремимся к конструктивным отношениям с Россией, однако их возможность уменьшают агрессивные действия России. По этой причине мы призываем Россию уважать международное право, международные обязательства", - сказал Столтенберг.

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"В наших интересах избегать возврата в период конфронтации, мы должны стремиться к сотрудничеству и конструктивным отношениям с Россией", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО настроен решительно относительно возможной агрессии России против стран Балтии.

В то же время посол США в Украине Джеффри Пайетт сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО должен решать украинский народ, а не Россия.