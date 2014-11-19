НАТО готов защищать страны Балтии от российской агрессии - генсек

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО способен защитить всех своих членов, включая страны Балтии, от любой опасности. Мы и в будущем будем придерживаться такой установки", - подчеркнул генсек, передает delfi.lt.

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"НАТО - сильный Альянс, который способен защитить своих членов. Вот причина, по которой НАТО был создан. Вот причина, по которой НАТО так важен. Это хребет НАТО – защита своих членов от любых угроз. Это обусловлено главной идеей – все за одного и один за всех. Коллективная оборона защищает Литву и другие страны Балтии, а также других членов", - подчеркивает Столтенберг.