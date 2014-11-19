НАТО готов защищать страны Балтии от российской агрессии - генсек
18:33, 19 ноября 2014Мир
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НАТО настроен решительно относительно возможной агрессии России против стран Балтии.
REUTERS
Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"НАТО способен защитить всех своих членов, включая страны Балтии, от любой опасности. Мы и в будущем будем придерживаться такой установки", - подчеркнул генсек, передает delfi.lt.
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"НАТО - сильный Альянс, который способен защитить своих членов. Вот причина, по которой НАТО был создан. Вот причина, по которой НАТО так важен. Это хребет НАТО – защита своих членов от любых угроз. Это обусловлено главной идеей – все за одного и один за всех. Коллективная оборона защищает Литву и другие страны Балтии, а также других членов", - подчеркивает Столтенберг.
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