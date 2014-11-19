Пайетт: вопрос вступления в НАТО должен решать украинский народ, а не РФ
14:41, 19 ноября 2014Политика
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Вопрос вступления Украины в НАТО должен решать украинский народ, а не Россия.
REUTERS
Такое заявление сделал посол США в Украине Джеффри Пайетт.
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"Эти вопросы не касаются России, Европы или США, чтобы решать. Эти вопросы полностью зависят от народа Украины", - сказал дипломат, комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что России нужны гарантии относительно невступления Украины в НАТО.
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