Евровидение-2018: как оценило жюри из России украинского конкурсанта Melovin

Его номер российское жюри оценило на 6 баллов по 12-бальной шкале.

Стал известен состав российского жюри Евровидения-2018, выставлявшего оценки выступавшим участникам от разных стран.

Читайте такжеЕвровидение-2018: фавориты резко поменялись - прогнозы букмекеров

В него вошли: продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Алесандра Воробьева.

Как именно голосовали российское музыкальне жюри вчера пока не известно. Из источников SUPER стало известно об оценке, поставленной украинскому участнику - певцу Melovin.

Его номер российское жюри оценило на 6 баллов по 12-бальной шкале.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Лиссабоне определилась вторая десятка финалистов Евровидения-2018. Среди триумфаторов второго полуфинала - и представитель от Украины Melovin. Финал Евровидения онлайн можно будет смотреть на сайте УНИАН 12 мая в 22:00.