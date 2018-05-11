Евровидение-2018: стали известны все финалисты конкурса (видео)

В финале 12 мая мы увидим выступления участников из 26 стран.

В Лиссабоне завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

Об этом сообщает УНИАН.

За право выйти в финал конкурса боролись участники из 18 стран, в том числе и представитель от Украины Melovin.

По результатам второго полуфинала Евровидения-2018 в финальную часть конкурса прошли 10 стран, а именно: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.

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В финале эти страны присоединятся к первой десятки финалистов, которые определились по результатам первого полуфинала, что уже состоялся 8 мая. Видео с выступлениями победителей первого полуфинала вы можете посмотреть здесь.

Также автоматически в финал попадают страны-учредители конкурса, а именно - Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. Также в финал в этом году автоматически попала Португалия, как страна, принимающая конкурс Евровидение.

Таким образом, в финале мы увидим выступления участников из 26 стран. Финал состоится в Лиссабоне в эту субботу, 12 мая.

Видео: Eurovision Song Contest