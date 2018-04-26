"Мы оба - драконья энергия": Канье Уэст заявил о президентских амбициях после Трампа

Трамп, в свою очередь, поспешил поблагодарить рэпера. "Спасибо, Канье, очень круто!" - написал глава государства.

Рэпер и продюсер Канье Уэст, которого жена Ким Кардашян удивил читателей своего Twitter.

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Кроме того, что Канье показал их с Ким имение (хотя они договаривались не делать этого), Уэст выразил поддержку действующему президенту США Дональду Трампу, назвав его при этом "братом". А потом продюсер заявил, что в будущем и сам возглавит страну.

"Вам не обязательно соглашаться с Трампом, но толпа не заставит меня не любить его. Мы оба - драконья энергия. Он мой брат. Я люблю всех. Я не соглашаюсь со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас личностями. И у нас есть право на независимое мнение", - написал Уэст.

Трамп, в свою очередь, поспешил поблагодарить рэпера. "Спасибо, Канье, очень круто!" - написал глава государства.

Рэпер говорил о своем желании баллотироваться в президенты еще в 2015 году на премии MTV Video Music Awards. А в 2016-м в интервью радио BBC Канье вновь напомнил о своих политических амбициях, сказав, что намерен баллотироваться в 2020 году, хотя у него и нет четкого представления о политике, зато есть принципы в отношении людей и правды.