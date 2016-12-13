Трамп встретился с рэпером Канье Уэстом: поговорили о жизни (фоторепортаж)

19:10, 13 декабря 2016
Курьёзы
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Американский рэпер Канье Уэст встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Трамп и Канье Уэст / REUTERS

По данным The Telegraph, встреча рэпера с Трампом длилась 15 минут.

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Как отмечается, Канье отказался раскрыть детали разговора, заявив журналистам: "Я хочу, чтобы вы просто нас сфотографировали".

Трамп, в свою очередь, отметил, что разговаривал с рэпером "о жизни": "Он хороший человек. Мы дружим уже долгое время".

Как известно, рэпер поддерживал Трампа в президентской гонке.

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Теги: #Трамп#США