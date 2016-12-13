Трамп встретился с рэпером Канье Уэстом: поговорили о жизни (фоторепортаж)

По данным The Telegraph, встреча рэпера с Трампом длилась 15 минут.

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Как отмечается, Канье отказался раскрыть детали разговора, заявив журналистам: "Я хочу, чтобы вы просто нас сфотографировали".

Трамп, в свою очередь, отметил, что разговаривал с рэпером "о жизни": "Он хороший человек. Мы дружим уже долгое время".

Как известно, рэпер поддерживал Трампа в президентской гонке.