Трамп встретился с рэпером Канье Уэстом: поговорили о жизни (фоторепортаж)
19:10, 13 декабря 2016Курьёзы
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Американский рэпер Канье Уэст встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Трамп и Канье Уэст / REUTERS
По данным The Telegraph, встреча рэпера с Трампом длилась 15 минут.
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Как отмечается, Канье отказался раскрыть детали разговора, заявив журналистам: "Я хочу, чтобы вы просто нас сфотографировали".
Трамп, в свою очередь, отметил, что разговаривал с рэпером "о жизни": "Он хороший человек. Мы дружим уже долгое время".
Как известно, рэпер поддерживал Трампа в президентской гонке.
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