Умерла звезда фильма «Твин Пикс»

Памела Джидли обрела известность, сыграв Терезу Бэнкс в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» - приквеле сериала «Твин Пикс».

Американская актриса и модель Памела Джидли скончалась в возрасте 52 лет. По данным издания, тело 52-летней актрисы было найдено у нее дома.

Актрисы не стало 16 апреля, причины ее смерти пока неизвестны, пишет Voici.fr.

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Джидли родилась в 1965 году в Массачусетсе, выросла в Салеме. В 1985 году победила в конкурсе красоты в Австралии, занялась карьерой модели. Затем училась актерскому мастерству в Нью-йоркской академии драматического искусства.

Памела обрела известность, сыграв Терезу Бэнкс в фильме «Твин Пикс: Сквозь огонь» - приквеле сериала «Твин Пикс», вышедшем в 1992-м. Его сюжет построен на расследовании загадочного убийства Терезы Бэнкс и последних днях жизни Лоры Палмер.

В числе других работ – роли в сериалах «Секретный агент МакГайвер», «Притворщик», C.S.I., «Ищейка», фильмах «Черри 2000», «Дорога в ад», «Японский городовой».

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