Умер самый маленький голливудский актер, сыгравший в фильмах "Остин Пауэрс" и "Гарри Поттер"

В сообщении о его смерти намекают на суицид.

В субботу, 21 апреля, скончался голливудский актер и комик Верн Тройер.

Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети, пишет ТСН.

"С огромной грустью и тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня", - отмечается в сообщении.

Актеру было 49 лет. В заявлении о его смерти говорится о том, что хоть Верн и имел вид очень оптимистичного человека и всегда старался всем поднять настроение, на самом деле это веселье давалось ему нелегко. Прямо о причинах смерти в заявлении не говорится, но есть намек на то, что актер покончил с собой.

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"Верн был бойцом, когда речь шла о его личных боях. В течение лет он сопротивлялся и побеждал, сопротивлялся и побеждал, сталкивался с трудностями и вновь боролся, но к сожалению в этот раз не осилил", - отмечается в обращении.

"Депрессия и самоубийство – очень серьезные проблемы. Ты никогда не знаешь, какие бои происходят в чей-то душе. Будьте добрее друг к другу. И всегда знайте, никогда не поздно обратиться к кому-то за помощью", - говорится в заявлении.

Он больше всего известный по роли Мини-Мы в фильме «Остин Пауэрс».

Зрители могут помнить артиста по ролям в кинолентах «Люди в черном», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», играл он и в первой части «Гарри Поттера». В последние годы он появлялся в кино реже: в 2009-м году актер снялся в «Воображариуме доктора Парнаса» Терри Гиллиама.

Напомним, накануне в возрасте 28 лет умер всемирно известный диджей Avicii. Полиция не нашла криминала в смерти артиста. В течение последних лет он прекратил гастрольную деятельность из-за проблем со здоровьем.