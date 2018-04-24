"Бархатная революция" в Армении вдохновила Ким Кардашьян рассказать о своих переживаниях (фото)

Событие, за которым следил весь мир, прокомментировала Ким Кардашьян. Звезда стала на защиту жителей Армении, отметив, что это исторический день.

Ким Кардашьян, которая активно делится с подписчиками кадрами из своей жизни, неожиданно прокомментировала протесты в Армении. Свои мысли она написала на странице в Instagram.

Читайте такжеПравительство Армении отправлено в отставку

Как известно, 13 апреля в Армении начались демонстрации против назначения Сержа Саргсяна на пост главы правительства. После длительных акций протеста 23 апреля политик подал в отставку. Такая победа мирных жителей вдохновила звезд, которые недавно также участвовали в демонстрациях против оружия.

Событие, за которым следил весь мир, прокомментировала Ким Кардашьян. Звезда стала на защиту жителей Армении, отметив, что это исторический день.

"Настолько вдохновенно: все армяне объединились в мирные акции протеста. Это исторический день для страны. Я использовала этот файл из Армении, потому что эта женщина вошла в мое сердце, и для меня она является сердцем многих армян!", – трогательно написала Ким Кардашьян.