После массовых протестов премьер-министр Армении ушел в отставку (видео)

Саргсян отметил, что протесты на улицах направлены против него, поэтому он принял решение уйти в отставку.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку.

Об этом говорится в его заявлении на сайте правительства Армении.

"Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я покидаю должность премьер-министра страны", - говорится в заявлении Саргсяна.

Премьер добавил, что протесты на улицах направлены против него, поэтому он принял решение уйти в отставку.

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"Я выполняю ваше требование. Желаю мира нашей стране", - отметил Саргсян.

Отставка главы правительства произошла на фоне многодневных массовых акций протеста в столице Армении и других городах страны.

Напомним, акции протеста проходят в Ереване с 13 апреля. Активисты выступают против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьер-министра Армении. Саргсян занимает руководящие посты в Армении с 2007 года.

Активисты периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов. Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Николу Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.

Парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна новым премьер-министром республики 17 апреля. Полномочия Сержа Саргсяна на посту президента были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.