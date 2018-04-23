Кейт Миддлтон родила сына

Сейчас герцогиня Кембриджская и ее сын чувствуют себя хорошо.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в 11.01 по местному времени, весит он 3,94 кг.

Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец в Twitter.

Читайте такжеБританцы селятся в палатках под дверью роддома в ожидании третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма (видео)

Принц Уильям находился со своей женой во время родов. Сейчас герцогиня Кембриджская и ее сын чувствуют себя хорошо.

Мальчик появился на свет в стенах больницы святой Марии, в частном крыле Линдо. Там же ранее родились двое старших детей герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – два.