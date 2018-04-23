Кейт Миддлтон родила сына

15:12, 23 апреля 2018
Мир
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Кейт Миддлтон REUTERS

Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец в Twitter.

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Принц Уильям находился со своей женой во время родов. Сейчас герцогиня Кембриджская и ее сын чувствуют себя хорошо.

Мальчик появился на свет в стенах больницы святой Марии, в частном крыле Линдо. Там же ранее родились двое старших детей герцога и герцогини Кембриджских. 

Напомним, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу уже четыре года, а его младшей сестре Шарлотте – два.

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Теги: #Минприроды#Герцог Кембриджский#Кейт Миддлтон