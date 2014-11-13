Восемь европейских стран усилят сотрудничество для противодействия России

Восемь североевропейских стран договорились активизировать сотрудничество с целью противодействия усилению военной активности России. Такое решение было принято во время встречи министров обороны в Осло, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, министры обороны стран Северной Европы и Балтии, а также Великобритании договорились больше обмениваться информацией и расширить обучение ВВС в северном регионе. Такое решение вызвано событиями в Украине и агрессивной политикой России, пишет издание.

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В частности, как отмечает министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, Россия "регулярно игнорирует правила международной авиации" и запугивает, отправляя свои военные самолеты вплоть до границ Ирландии и Португалии.

"НАТО зарегистрировало более 100 перехватов в этом году, в три раза больше, чем в 2013 году, а год еще не закончен", - сказал он на пресс-конференции.

"Мы не позволим России продолжать вмешиваться в наше воздушное пространство", - подчеркнул он.

По словам Фэллона, Великобритания предлагает продлить миссию своих боевых самолетов " Тайфун", чтобы помочь балтийской воздушной полиции в 2015 году.

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Кроме того, как отметил британский министр, страны северной Европы хотят больше обмениваться информацией и данными по российской военной активности.

Среди других планов также предусмотрено распространение учений ВВС между Финляндией, Швецией и Норвегию на Данию, таким образом, чтобы они охватили все северное воздушное пространство.