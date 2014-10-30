Минобороны Польши: НАТО потребует от России объяснить "сверхактивность" ее самолетов в Европе

Западный военно-политический блок НАТО будет требовать от Российской Федерации объяснений по поводу чрезвычайной активности ее военных самолетов в небе над Европой.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом заявил вице-премьер и министр обороны Польши Томаш Семоняк сегодня в Варшаве.

"Думаю, что НАТО будет обращаться к России, чтобы она объяснила, с чем это связано, потому что в действительности этот масштаб превышает нормальный уровень", - сказал министр, комментарий которого показали в эфире польские телеканалы.

Также он положительно оценил реакцию соответствующих служб Альянса, которые, по, его словам, подтвердили эффективность оборонных систем.

Читайте такжеИстребители РФ над Европой опасны для гражданских воздушных суден – НАТО

"Мы не ищем подводных лодок в глубинах, но если есть какое-то нарушение, то мы знаем, что происходит", - сказал он, намекая на недавний инцидент с поиском Швецией российской подводной лодки.

Как сообщал УНИАН, 29 октября НАТО заявил, что зафиксирована чрезвычайная активность российских военных самолетов в европейском воздушном пространстве, которая вынудила поднять в воздух перехватчиков и создала угрозу для гражданского авиатранспорта.

По данным Альянса, четыре группы российских самолетов, в которых были стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители МИГ-31, летали над Балтийским и Черным морем, а также над Атлантическим океаном.

Для их перехвата были использованы самолеты воздушных сил Норвегии, Великобритании, Германии, Португалии и Турции.