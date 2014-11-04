Российские самолеты уже больше ста раз нарушили воздушное пространство стран НАТО - генсек

21:05, 04 ноября 2014
Мир
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не делает предположений относительно причин роста военной активности России как в воздухе над Европой, так и в Украине, но уверяет, что Альянс реагирует должным образом.

Российские самолеты совершили более ста нарушений с начала года

Так на пресс-конференции в Брюсселе он прокомментировал по просьбе УНИАН последние действия России.

"Я не буду спекулировать относительно намерений России и ее цели. Но мы реагируем должным образом. И я думаю, что для нас важно продолжать употреблять гарантирующие меры", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеБританские истребители перехватили еще один российский бомбардировщик (фото)Он подтвердил, что Россия увеличила активность "не только в воздухе, но и на границе с Украиной". "Я думаю, что мы видим демонстрацию прочности, особенно увеличением самолетов в воздухе. Мы делаем то, что мы должны делать", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, количество перехваченных российских самолетов превысило 100, что втрое больше, чем обычно.

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