Российские самолеты уже больше ста раз нарушили воздушное пространство стран НАТО - генсек

Так на пресс-конференции в Брюсселе он прокомментировал по просьбе УНИАН последние действия России.

"Я не буду спекулировать относительно намерений России и ее цели. Но мы реагируем должным образом. И я думаю, что для нас важно продолжать употреблять гарантирующие меры", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеБританские истребители перехватили еще один российский бомбардировщик (фото)Он подтвердил, что Россия увеличила активность "не только в воздухе, но и на границе с Украиной". "Я думаю, что мы видим демонстрацию прочности, особенно увеличением самолетов в воздухе. Мы делаем то, что мы должны делать", - подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, количество перехваченных российских самолетов превысило 100, что втрое больше, чем обычно.