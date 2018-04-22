США могут оставить в Средиземном море авианосец для сдерживания России – СМИ

Размещение авианосца в регионе, как ожидается, поможет успокоить союзников и удержать Асада от дальнейшего применения химоружия.

Американское командование рассматривает возможность оставить в Средиземном море атомный авианосец «Гарри Трумен».

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на источники среди чиновников оборонного ведомства. По их словам, подобный шаг может стать ответом на активность России в регионе, и будет соответствовать новой стратегии национальной безопасности.

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Решение, как отмечается, еще не принято, но данный шаг обсуждается на самом высоком уровне командования. План будет призван успокоить обеспокоенность союзников США в связи с тем, что они воспринимают как все более уверенное российское присутствие в регионе.

Авианосец также может выступить показательным напоминанием о недопустимости применения химического оружия против гражданских для сирийского президента Асада.

«Трумен» проводил авиаудары по силам ИГИЛ в Сирии из Средиземного моря в 2016 году. В 2017 году его сменил авианосец «Джордж Буш».

Накануне сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в Средиземном море.

«Гарри Трумэн» в сопровождении ракетного крейсера «Норманди» и четырех эсминцев 11 апреля вышел из Норфолка в штате Вирджиния и отправился в «плановый поход» в район Ближнего Востока. Позднее к группе, которая будет действовать в зонах оперативной ответственности Шестого и Пятого флотов ВМС США, присоединятся еще два эсминца.