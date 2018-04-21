Ударная группа ВМС США начала выполнение задач в Средиземном море

ВМС не обсуждает запланированные операции ударной группы и сроки ее перемещения в Персидский залив.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в Средиземном море.

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Об этом сообщает издание Пентагона Stars and Stripes. ВМС не обсуждает запланированные операции ударной группы и сроки ее перемещения в Персидский залив. Stars and Stripes отмечает, что переброска ударных групп в этот регион предшествовала либо патрулированию, либо ударам по террористическим группировкам и «другим противникам».

Авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении ракетного крейсера «Норманди» и четырех эсминцев 11 апреля вышел из Норфолка в штате Вирджиния и отправился в «плановый поход» в район Ближнего Востока. Позднее к группе, которая будет действовать в зонах оперативной ответственности Шестого и Пятого флотов ВМС США, присоединятся еще два эсминца.

В последний раз «Гарри Трумэн» участвовал в операциях в Средиземном море в июле 2016 года.

Поход авианосной ударной группы начался за несколько дней до удара США, Франции и Великобритании по объектам в Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума.

Между тем, по данным российских СМИ, два российских военных корабля также вошли в Средиземное море. В частности, это сторожевые корабли ВМФ России «Пытливый» и «Сметливый». Накануне эти корабли провели учебные стрельбы в Черном море.

Одновременно Ла-Манш проходят сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» Балтийского флота, направляющиеся через Атлантику в Средиземное море. Их сопровождает фрегат Королевского ВМФ «Сент-Олбанс», сообщает Mirror.