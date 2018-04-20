Расследование смерти Принса: установить виновных не удалось

По заключениям патологоанатома, Принс умер от интоксикации анальгетиком фентанилом, введенным самостоятельно.

Прокурор штата Миннесота заявил, что не может предъявить обвинения по делу о смерти американского певца Принса, который скончался от передозировки сильнодействующего обезболивающего в 2016 году, потому что не удалось установить, кто именно дал музыканту этот препарат.

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Об этом сообщает телеканал Sky News. "У нас просто нет достаточных доказательств, чтобы предъявить кому-либо обвинение по делу о смерти Принса", – подчеркнул прокурор.

Он признал, что есть человек, снабдивший певца недопустимыми медикаментами, однако отметил, что подозрения для обвинений недостаточны.

"Нет доказательств того, что таблетки, которые убивали Принса, были назначены врачом", – добавил прокурор.

Принс был найден без сознания в студии звукозаписи в Пейсли Парк (штат Миннесота) 21 апреля 2016 года. Врачи пытались его реанимировать, но безуспешно. Ему было 57 лет.

По заключениям патологоанатома, Принс умер от интоксикации анальгетиком фентанилом, введенным самостоятельно.