В США кремировали тело певца Принса

Тело американского певца Принса было кремировано, сообщает Lenta.ru.

Частная церемония прощания прошла в кругу его членов семьи, друзей и коллег по музыкальному бизнесу.

"Где именно состоялась церемония, официальные представители Принса не сообщили, однако ряд его друзей и родственников были замечены в субботу, 23 апреля, на въезде в комплекс Paisley Park в пригороде Миннеаполиса, принадлежавший музыканту", - говорится в сообщении.

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У комплекса, где Принс жил и записывал свои произведения, собрались сотни его поклонников, крепившие к забору цветы, памятные сувениры и фиолетовые воздушные шары.

Вскрытие тела певца было произведено в пятницу, 22 апреля. Точная причина смерти пока не установлена, итоги судмедэкспертизы будут подведены по меньшей мере через четыре недели.

Тело Принса обнаружили в четверг, 21 апреля, в лифте здания комплекса Paisley Park. Музыканту было 57 лет. Отмечалось, что незадолго до смерти он перенес тяжелую форму гриппа. СМИ также сообщили, что за шесть дней до смерти Принса лечили от передозировки наркотиков.

В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Самым прославленным его диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец был лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

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Принс записывал композиции в жанрах ритм-энд-блюз, фанк и рок. Первый его диск вышел в 1978 году. За годы карьеры артист выпустил более 20 альбомов.