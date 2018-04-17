В Великобритании выпустили книгу с биографией невесты принца Гарри Меган Маркл (видео)

На 250 страницах биограф рассказывает подробности жизни Меган Маркл до встречи с Гарри.

В Великобритании выпустили книгу с биографией невесты принца Гарри Меган Маркл.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Историю Меган Маркл, которую до сих пор никто не решался рассказать, обнародует автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон.

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На 250 страницах Мортон открывает подробности жизни Меган до встречи с Гарри.

Как сообщалось, Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл.