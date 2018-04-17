В Великобритании выпустили книгу с биографией невесты принца Гарри Меган Маркл (видео)
18:32, 17 апреля 2018Мир
76
На 250 страницах биограф рассказывает подробности жизни Меган Маркл до встречи с Гарри.
У Великій Британії випустили книгу із біографією Меган Маркл
В Великобритании выпустили книгу с биографией невесты принца Гарри Меган Маркл.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Историю Меган Маркл, которую до сих пор никто не решался рассказать, обнародует автор биографии принцессы Дианы Эндрю Мортон.
Читайте такжеИстория королевской любви: в сети показали трейлер фильма о Меган Маркл и принце Гарри (видео)
На 250 страницах Мортон открывает подробности жизни Меган до встречи с Гарри.
Как сообщалось, Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри и актрисы Меган Маркл.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter