Варшавская полиция: целью хулиганов было устроить беспорядки

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь варшавской полиции Мариуш Мрозек.

"Это были лица, которые не были заинтересованы в том, чтобы участвовать в торжественных мероприятиях, а лишь хотели устроить беспорядки", - сказал он.

По его данным, в результате сегодняшних столкновений пострадали 20 правоохранителей, которые были доставлены в больницы. Правоохранители также задержали более 200 хулиганов, что почти втрое больше, чем во время беспорядков 11 ноября прошлого года.

Польские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть учасники марша, журналисты и правоохранители.

Читайте такжеДемонстрантов в Варшаве начали разгонять водометамиПресс-секретарь варшавской полиции Мрозек отметил, что полиция для того, чтобы успокоить дебоширов, использовала водометы, слезоточивый газ и гладкоствольное оружие.

Он не имеет данных о том, сколько всего человек пострадало сегодня в этих стычках.

Польские медиа сообщают, что хулиганы в окрестностях Национального стадиона вырывали брусчатку, дорожные знаки и уничтожали остановки городского транспорта.

Согласно обнародованным данным, в нынешнем "Марше независимости" приняли участие от 25 до 40 тысяч человек.

В прошлом году хулиганы в день празднования Независимости Польши напали на Посольство России и сожгли будку охранника возле одной из входных ворот. В этом году у "Марша независимости" был другой маршрут, который не проходил мимо российского диппредставительства.

Как сообщал УНИАН, Польша сегодня отмечает 96-ю годовщину Независимости.