Дроны массированно ударили по Крыму: Севастополь погрузился в блекаут

Массированная атака беспилотников повлекла за собой масштабный блекаут во временно оккупированном Севастополе, а взрывы этой ночью слышали в нескольких районах Крыма.

Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 24 июня произошло масштабное отключение электроэнергии после серии взрывов, прогремевших на территории Крыма.

Как сообщил назначенный Россией "губернатор" города Михаил Развожаев в Telegram, причиной стала атака беспилотников на энергетическую инфраструктуру. В результате удара город временно полностью остался без электроснабжения.

"В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения", – заявил Развожаев.

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В то же время мониторинговые ресурсы и очевидцы сообщали о многочисленных взрывах, которые раздавались в разных районах оккупированного полуострова в течение всей ночи.

Как пишет"Крымский ветер", главной целью атаки стала Балаклавская теплоэлектростанция в Севастополе – один из ключевых объектов энергосистемы Крыма.

В настоящее время оккупационные власти оценивают масштабы повреждений энергетического объекта. Местных жителей призвали экономить заряд мобильных телефонов до восстановления электроснабжения.

Помимо Севастополя, о взрывах сообщали также жители Бахчисарая, Керчи и района горы Ай-Петри. Там расположена радиолокационная станция радиотехнического батальона Воздушно-космических сил РФ.

Очевидцы также сообщали о пожаре возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БПЛА типа "Шахед"/"Герань".

По данным мониторинговых каналов, в результате атаки дронов горят склады 133-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота РФ (в/ч 73998).

Зафиксированы перепады напряжения в Симферополе. Масштабное аварийное отключение света затронуло центральную часть полуострова. В частности, без электроснабжения остался ряд сел Красногвардейского района.

Ситуация в Крыму – последние новости

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном Крыму ввели запрет на продажу топлива. На фоне этих ограничений представители местного бизнеса сообщают о трудностях с логистикой, поставками товаров и работой отдельных предприятий.

Сообщалось о проблемах с топливом в Севастополе. Так называемые власти оккупированного Крыма были вынуждены отменить выдачу топлива по QR-кодам на автозаправочных станциях "ТЕС".

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