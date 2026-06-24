Православный праздник сегодня в народе называют Ивана Купала.

24 июня по новому церковному календарю православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи - один из великих праздников, посвященный рождению известного пророка.

В народе эта дата тесно связана с праздником Ивана Купалы, вобравшим в себя древние обряды, приметы и поверья.

О том, какие традиции и запреты соблюдают в этот день и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

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Церковный праздник сегодня в новом календаре

24 июня по новому стилю в православной традиции чтят Рождество святого Иоанна Крестителя - одного из самых почитаемых христианских пророков и Предтечу Господня.

Иоанн Креститель занимает особое место в христианстве, уступая по значимости лишь Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. Он родился за шесть месяцев до Спасителя и был призван подготовить людей к приходу Мессии, а азтем и крестил Иисуса в водах Иордана. Само имя Предтеча означает "предвестник".

Жизнь святого завершилась трагически: по приказу царя Ирода Антипы он был казнен, а его голову, по преданию, несколько раз находили и утрачивали вновь. В память об этих событиях Церковь установила несколько дней почитания святого. При этом день его рождения - 24 июня - считается одним из важнейших церковных праздников, стоящих рядом с Рождеством Христовым и Рождеством Пресвятой Богородицы.

Какой церковный праздник сегодня в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 24 июня почитают икону Божией Матери "Достойно есть".

Что можно и что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи

В молитвах к святому Иоанну Предтече обращаются с просьбами об исцелении от недугов, особенно головной боли и тяжелых заболеваний, также просят о защите детей, мире и согласии в семье, поддержке в сложных жизненных ситуациях.

Считается, что искренняя молитва перед иконой святого приносит облегчение и даже чудесные исцеления.

В народной традиции дата тесно переплетается с праздником Ивана Купала, который имеет древние языческие корни. Когда-то его отмечали в день летнего солнцестояния, однако с переходом календаря празднование сместилось и закрепилось за днем Рождества Иоанна Предтечи.

Во многих регионах до сих пор сохраняется сочетание христианских и народных купальских обычаев. Главными символами дня считаются две стихии - вода и огонь, как очищение от болезней и невзгод.

Особое место занимают обряды и гадания: девушки пускают венки по воде, чтобы узнать свою судьбу, пары прыгают через костер, проверяя силу чувств, а смельчаки ищут в ночном лесу цветок папоротника - как символ счастья и удачи. Вечером традиционно разжигают костры, поют, водят хороводы и провожают этот период шумными гуляниями.

В день Рождества Иоанна Предтечи Церковь призывает воздерживаться от ссор, грубых слов, сплетен, зависти, жадности и уныния. Поскольку святой принял мученическую смерть во время пира по приказу царя Ирода, в этот день не приветствуются шумные развлечения и чрезмерное веселье.

Прямых церковных запретов на работу нет, однако по народной традиции не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой или рукоделием.

Отдельные поверья предостерегают от использования острых предметов, в частности ножей, особенно при нарезке круглых овощей и фруктов - считается, что это может символически повторять трагедию казни святого. Также избегают продуктов красного цвета, который ассоциируется с кровью.

В народной традиции считается, что в это время не стоит одалживать деньги или вещи - это может привести к финансовым трудностям или болезням. Отдельно существует поверье, что в ночь на Купалу не следует спать - чтобы не подвергнуться влиянию нечистой силы.

Приметы о погоде 24 июня

По приметам дня судят не только о погоде, но и о будущем урожае, поэтому в старину к знакам природы относились особенно внимательно:

с утра в воздухе чувствуется аромат свежескошенной травы - это к скорому дождю;

обильная роса на траве - будет урожай огурцов;

ночью громко стрекочут сверчки - зима будет мягкой и спокойной;

ясное звездное небо - будет много грибов.

С особым трепетом в этот день относились и к росе: считалось, что она обладает магической силой и тот, кто успеет умыться ею с утра, то надолго сохранит красоту, здоровье и молодость.

У кого именины 24 июня

24 июня день ангела отмечает Иван.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают рядом сильных качеств. Им свойственен уживчивый, хотя и непростой характер, интерес к знаниям и практическим профессиям, которые помогают им уверенно чувствовать себя в жизни.

Они умеют сочетать трудолюбие с умением отдыхать, пользуются уважением друзей, любовью в семье и доверием окружающих.

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