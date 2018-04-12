Умер 36-летний лидер британской группы The Overtones

10:58, 12 апреля 2018
Мир
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Певцу было @ лет \ TimMatley

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Как сообщает The Guardian, у музыканта медики диагностировали рак кожи третьей степени, он пропустил рождественские выступления группы в 2016 году, но вернулся на сцену в июле 2017 года.

Информацию о смерти музыканта подтвердили в официальном "Твиттере" группы The Overtones. "С большой печалью мы должны объявить о том, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость будет такой же душераздирающей для всех вас, как и для нас", - говорится в сообщении.

В мае Мэтли должен был совершить благотворительный прыжок с парашютом в поддержку госпиталя Royal Marsden, где проходил лечение.

Группа The Overtones состоит из пяти вокалистов, которые выступают в жанре А капелла. Она выпустила пять альбомов, четыре из которых были в десятке лучших альбомов Великобритании.

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Теги: #певец#умер