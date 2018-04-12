Музыкант болел - у него был рак кожи третьей степени.

Умер 36-летний лидер британской группы The Overtones Тимми Мэтли.

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Как сообщает The Guardian, у музыканта медики диагностировали рак кожи третьей степени, он пропустил рождественские выступления группы в 2016 году, но вернулся на сцену в июле 2017 года.

Информацию о смерти музыканта подтвердили в официальном "Твиттере" группы The Overtones. "С большой печалью мы должны объявить о том, что наш дорогой друг и брат Тимми скончался. Мы знаем, что эта новость будет такой же душераздирающей для всех вас, как и для нас", - говорится в сообщении.

It is with the greatest sadness that we have to announce that our dear friend and brother Timmy has passed away. We know this news will be as heartbreaking for you all as it is for us. We appreciate your love and support at this difficult time. Mike, Darren, Mark & Lachie x — The Overtones (@the_overtones) 11 квітня 2018 р.

В мае Мэтли должен был совершить благотворительный прыжок с парашютом в поддержку госпиталя Royal Marsden, где проходил лечение.

Группа The Overtones состоит из пяти вокалистов, которые выступают в жанре А капелла. Она выпустила пять альбомов, четыре из которых были в десятке лучших альбомов Великобритании.