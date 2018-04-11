Умер автор хитов Киркорова и Ротару

Русев являлся автором более тысячи песен, среди которых и хиты Софии Ротару.

В Болгарии в 85 лет скончался музыкант и композитор Тончо Русев, автор песен Филиппа Киркорова и Софии Ротару.

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"Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии — не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86 году жизни", — написал Киркоров в своем Instagram.

Тончо Русев был автором таких известных песен как "Синдбад-мореход", "Ты Ты Ты", "Днем и ночью" и других.

Родственники композитора на его странице в Facebook сообщили, что музыкант умер после непродолжительной болезни за несколько дней до своего дня рождения.

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