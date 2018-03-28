"Голос нашего детства": умер актер, озвучивший "Бременских музыкантов"

15:40, 28 марта 2018
Общество
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24smi

Об этом сообщил актер Александр Олешко в Instagram.

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«Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище... Царствие небесное...» - написал Олешко.

Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как «Алые паруса», «Кот в мешке», «Первый рейс», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Нежданно-негаданно». Он также озвучил мультфильмы «Бременские музыканты», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Очень синяя борода» и «Где обедал воробей?».

Как сообщал УНИАН, умерла первая в истории победительница "Евровидения".

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Теги: #актер#умер