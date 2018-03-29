Еще доступнее для туристов: в краковских кафе и ресторанах меню переведут шрифтом Брайля (видео)

17:38, 29 марта 2018
Мир
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Как говорится в сюжете ТСН, таким образом посетители с недостатками зрения смогут чувствовали себя комфортнее в этих заведениях. Сейчас же меню составляют вместе с преподавателями местной школы для слепых и частично зрячих людей.

В мэрии Кракова уверены, что таким образом популярный среди туристов польский горот станет более доступным для путешественников со всего мира. При этом планируется переводить не только на польский язык, но и на английский.

Как сообщал УНИАН, с осени 2018 года ирландская лоу-кост авиакомпания Ryanair начнет летать из Украины, в том числе и в Краков.

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Теги: #Польща#туристы#ресторан#кафе#шрифт Брайля#Краков