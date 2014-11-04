В Польше призыв Горбачева признать Крым российским назвали "неуклюжей попыткой попасть в политику"

Как сообщает польское информагентство РАР, Схетина призвал не придавать большого значения этому комментарию Горбачева.

«Я убежден, немногие в мире и Европе разделяют такую точку зрения», - сказал Схетина журналистам.

Он заявил, что оценивает слова Горбачева как «неуклюжую попытку попасть в нынешнюю российскую политику человека, который уже не имеет ничего общего с этой политикой».

В свою очередь экс-глава правительства Польши и бывший президент Европарламента Ежи Бузек также призвал не придавать большого веса словам Горбачева. «Большинство европейцев считают, что это (аннексия Крыма) было нарушением базовых международных прав», - сказал он.

Бузек подчеркнул, что самой важной в этой ситуации является официальная позиция Европейского Союза, США, правительств государств и международных институтов.

Читайте такжеНикто не признает так называемых "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР" - МИД Польши «Вне всяких сомнений, Россия поглумилась над международным законодательством и системой ценностей, на базе которых строится европейская интеграция и ООН», - сказал он.

Как известно, Горбачев в опубликованном на днях в итальянском La Repubblica интервью высказался в защиту политики президента РФ Владимира Путина в контексте конфликта с Украиной и заявил, что следует смириться с тем, что Крым стал частью России.