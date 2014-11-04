В Польше призыв Горбачева признать Крым российским назвали "неуклюжей попыткой попасть в политику"
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина раскритиковал первого президента СССР Михаила Горбачева за призыв признать оккупированный Россией Крым российской территорией.
Как сообщает польское информагентство РАР, Схетина призвал не придавать большого значения этому комментарию Горбачева.
«Я убежден, немногие в мире и Европе разделяют такую точку зрения», - сказал Схетина журналистам.
Он заявил, что оценивает слова Горбачева как «неуклюжую попытку попасть в нынешнюю российскую политику человека, который уже не имеет ничего общего с этой политикой».
В свою очередь экс-глава правительства Польши и бывший президент Европарламента Ежи Бузек также призвал не придавать большого веса словам Горбачева. «Большинство европейцев считают, что это (аннексия Крыма) было нарушением базовых международных прав», - сказал он.
Бузек подчеркнул, что самой важной в этой ситуации является официальная позиция Европейского Союза, США, правительств государств и международных институтов.
Читайте такжеНикто не признает так называемых "выборов" боевиков "ДНР" и "ЛНР" - МИД Польши «Вне всяких сомнений, Россия поглумилась над международным законодательством и системой ценностей, на базе которых строится европейская интеграция и ООН», - сказал он.
Как известно, Горбачев в опубликованном на днях в итальянском La Repubblica интервью высказался в защиту политики президента РФ Владимира Путина в контексте конфликта с Украиной и заявил, что следует смириться с тем, что Крым стал частью России.