СМИ: Брэд Питт после развода нашел утешение с Деми Мур

Летом прошлого года 55-летняя Деми и 54-летний Брэд сильно сблизились после того, как 42-летняя Энджи сбежала от него.

Известный голливудский актер Брэд Питт после расставания и разлуки с детьми был в отчаянии, грусть поглотила его. Тогда на помощь к нему пришла давняя подруга, Деми Мур, которая убедила его искать утешение в Каббале.

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Как передает Joinfo.ua, в интервью интернет-порталу RadarOnline инсайдеры, приближенные к известному актеру, рассказали, что после разлуки со своими 6 детьми и расставания с супругой, Питт обратился за поддержкой к Деми.

"Брэд искал что-то, чтобы поднять настроение. Деми предположила, что Каббала может стать решением", - рассказал источник.

Летом прошлого года 55-летняя Деми и 54-летний Брэд сильно сблизились после того, как 42-летняя Энджи сбежала от него.

"Деми обратилась к Брэду и потянула его на приватные занятия йогой, чтобы помочь ему оставаться трезвым и помочь отправить энергию во что-то полезное. Они были друзьями на протяжении десятилетий. Но теперь между ними появилась связь, с которой они никогда раньше не сталкивались".

Благодаря актрисе, которая оказывает большое влияние на коллегу и друга, Питт стал намного спокойнее и энергичнее.

Звезду фильма "Троя" действительно заинтересовала Каббала - он стал очень увлечен этим. Актер учится и смотрит различные обучающие видео, а также носит рюкзак, полный священных текстов, как будто это его домашняя работа со школы.

Инсайдер также подчеркнул, что на протяжении многих лет не было секретом то, что Мур без ума от Брэда. "Она очень любит их встречи - и теперь, когда он свободен, ее мечты могут сбыться! " – заключил источник.