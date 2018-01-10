СМИ: Брэд Питт закрутил роман со звездой "Игры престолов"

По информации популярного портала "Hollywood Life", в настоящее время Брэд Питт влюблен в звезду сериала "Игра престолов" - 31-летнюю актрису Эмилию Кларк.

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Спустя полтора года тема развода Анджелины Джоли и Брэда Питта постепенно ушла на второй план. Теперь журналисты принялись писать о подробностях новых отношений знаменитой пары.

В прошлом году Брэду Питту приписывали роман с Дженнифер Лоуренс и Сиенной Миллер. Но, в результате, подобные новости оказывались не правдивыми.

В этот раз журналисты уверяют: Питт серьезно влюбился. Сейчас 44-летний актер увлечен звездой "Игры престолов" – миниатюрной блондинкой Эмилией Кларк.

"Брэд в восторге от Эмилии. Логично, что он хочет начать новый год с чистого листа", – заявил источник из окружения Питта в интервью порталу "HollywoodLife".

Недавно Брэд даже посетил благотворительный гала-ужин, на котором также присутствовала Кларк. Одним из лотов вечера был ужин с актрисой и совместный просмотр одной из серий "Игры престолов", пишет edinstvennaya.ua.

Брэд Питт до последнего бился на аукционе, но в итоге ему пришлось уступить лот состоятельной супружеской паре.