Дженнифер Лоуренс заявила об уходе из кино

Оскароносная актриса планирует сделать перерыв в карьере по крайней мере на год.

Звезда фильма "Голодные игры", оскарносная актриса Дженнифер Лоуренс, планирует оставить съемки в кино по крайней мере на год. Девушка планирует посветить себя социальному активизму.

В данный момент актриса сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая специализируется на борьбе с коррупцией, пишет BBC.

Читайте такжеДепп, Круз и Уотсон оказались в числе номинантов на "Золотую малину"

"Я планирую работать в составе организации Represent.Us, пытаясь привлечь молодых людей в политическую деятельность на местном уровне. Но это не имеет ничего общего с политикой", - прокомментировала Лоуренс свое сотрудничество с благотворительной организацией.

"Это просто антикоррупция и все, что может помочь предотвратить коррупцию и исправить нашу демократию", - добавила Дженнифер.

Последним фильмом, в котором снялась Лоуренс перед тем как уйти из кино, стала лента "Красный воробей", где она сыграла русскую шпионку.

Как сообщал УНИАН, Хакеры слили очередную порцию интимных снимков звезды "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс.