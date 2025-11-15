Советский Союз создал "ответ шаттлу", но ответ не научно-технический, а совсем другой.

37 лет назад, 15 ноября 1988 года, СССР в первый и в последний раз запустил в космос свой многоразовый космический корабль "Буран". Несмотря на то, что это была очевидная попытка скопировать американские "шаттлы", советский проект преследовал не столько научную цель, сколько военную. Об этом пишет украинский военно-аналитический проект Defense Express.

"Несмотря на все разговоры о "мирном космосе" сама программа "Энергия-Буран" была тотальным военным проектом с довольно широкими идеями ее боевого использования, включая орбитальную бомбардировку США. И это следует из аргументации его создания", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что свою программу Space Shuttle американцы запускали с целью значительно удешевить космические полеты, что было крайне актуально в условиях космической гонки с СССР. Именно экономический аспект, который обеспечивался многоразовостью "шаттлов", интересовал NASA.

Видео дня

В свою очередь в СССР запустили проект "Бурана" как ответ на американский "шаттл", причем как ответ именно военный, потому что считали, что "шаттлы" - это тоже на самом деле оружие. Defense Express ссылается на отчет Института прикладной математики Академии наук СССР, где советские ученые пытались объяснить, зачем американцам "шаттлы". И додумались лишь до того, что это такой себе космический бомбардировщик, чтобы сбрасывать атомные бомбы на советские города прямо из космоса.

"Ожидается, что космический самолет в варианте орбитального бомбардировщика будет применяться для поражения крупных административных и военно-промышленных комплексов, внезапное уничтожение которых дает существенное преимущество нападающей стороне. Кроме того, с помощью космического самолета могут уничтожаться мобильные или обнаруженные в последний момент новые цели, имеющие важное оборонное значение", - говорилось в отчете.

И вот после такого описания "шаттла" руководству СССР предложили создать в ответ "Буран". Очевидно, с той же задачей, которую советские ученые приписывали американскому кораблю - наносить ядерные удары с орбиты, пишет Defense Express.

Другие интересные материалы о военной технике

Как писал УНИАН, понятия атомное оружие и ядерное оружие часто используют как синонимы, но на самом деле эти термины означают немного разные вещи.

Также мы рассказывали, сколько бронеавтомобилей "Хамви" вмещает самый большой военный транспортник США.

Вас также могут заинтересовать новости: