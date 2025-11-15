Впервые в истории атомные бомбы были применены Соединенными Штатами Америки.

В современной истории немного вещей вызывают у людей столько страха, как атомное и ядерное оружие. Часто их используют в качестве синонимов, но этот подход неверный, ведь между этим оружием есть различие – как с научной точки зрения, так и с исторической.

Хотя все атомные бомбы являются ядерным оружием, не все ядерное оружие является атомными бомбами, объясняет ресурс Wion. Атомная бомба была первым ядерным оружием, когда-либо разработанным.

"Ее мощность происходит от ядерного деления, процесса расщепления тяжелых атомов, обычно урана-235 или плутония-239, с выделением огромной энергии. Когда нейтрон ударяется об одно из этих ядер, оно расщепляется на более мелкие фрагменты, выделяя больше нейтронов и вызывая цепную реакцию. Эта реакция выделяет энергию в соответствии с уравнением Эйнштейна E = mc², преобразуя крошечные количества массы в взрывную силу", – объясняется в материале.

Видео дня

Впервые в истории атомные бомбы были применены Соединенными Штатами Америки, когда в 1945 году они сбросили бомбу "Малыш" на Хиросиму и "Толстяк" на Нагасаки. Тогда погибли более 200 тысяч человек. Это событие положило начало ядерной эры.

Появление ядерного оружия

Термин "ядерная бомба" имеет более широкое значение. Он охватывает как атомные (на основе деления), так и водородные или термоядерные бомбы (на основе синтеза).

Первую водородную бомбу испытали США в 1952 году. Речь о бомбе "Айви Майк", которая выделила более 10 мегатонн энергии. Этот показатель в сотни раз превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

"Этот скачок в мощности стал поворотным моментом: переходом от атомного к термоядерному оружию. В то время как атомная бомба использует только деление, водородная бомба использует как деление, так и синтез, создавая двухступенчатую реакцию с практически неограниченным разрушительным потенциалом", – объясняют авторы.

Отличие атомной бомбы от ядерной

В атомной бомбе энергия образуется из расщепления атомов тяжелых элементов. В водородной бомбе же более легкие элементы сливаются под воздействием огромного тепла и давления, создаваемых детонатором.

Слияние выделяет еще больше энергии на единицу массы. Таким образом, даже меньшая по размеру водородная бомба может быть в разы мощнее атомной бомбы.

К тому же, мощность атомных бомб измеряется в килотоннах. Однако мощность термоядерных бомб измеряется в мегатоннах, она в тысячи раз превышает мощность атомных бомб.

Но различие между атомными и ядерными бомбами выходит далеко за рамки физики. Если атомные бомбы определили раннее сдерживание, то термоядерное оружие определяло баланс террора в холодной войне.

Страны, способные производить водородные бомбы, по сути стали членами такого себе клуба, членство в котором приравнивается к экзистенциальной власти.

"Термин "атомная бомба" стал культовым после 1945 года, а "ядерная бомба" приобрела известность в 1950-х годах во время испытаний водородной бомбы. Однако с научной точки зрения "атомный" относится конкретно к оружию на основе деления, а "ядерный" охватывает все устройства, которые получают энергию из атомных ядер, будь то путем их деления или синтеза", – сказано в материале.

Ядерные бомбы – современные картины

Сегодня большинство развернутых боеголовок являются термоядерными. Но есть и более мелкие конструкции, основанные на принципе деления. Они существуют для тактического использования.

Современные бомбы компактные, более точные. Примечательно, что даже несмотря на существование договоров о сокращении вооружений, ядерные страны совершенствуют свои арсеналы. Во всем мире имеются тысячи активных боеголовок.

"Уничтожающая сила возросла, но возросла и сложность управления ею с технологической, политической и моральной точек зрения. Атомная бомба была началом, ядерная бомба – ее эволюцией", – констатирует ресурс.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько "живет" межконтинентальная баллистическая ракета. Оказалось, что ее срок гораздо меньше, чем считалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: