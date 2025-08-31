"Буревестник" в 2019 году отметился известным инцидентом.

На российском архипелаге Новая Земля в последние несколько недель наблюдается повышенная активность - там собираются люди, самосвалы, грузовые самолеты, вертолеты, а также завозятся контейнеры. Как говорится в материале "Радио Свобода", есть вероятность, что там россияне проводили очередное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

Россияне могли провести испытание "Буревестника"

Отмечается, что длинные арктические дни и хорошая погода создают благоприятные условия для строительных проектов на полигоне Паньково и соседней авиабазе. Более того, появлялись сообщения об опасности для самолетов в этом регионе.

"Операционные площадки для этой системы почти готовы. Она вскоре начнет функционировать. Возможно, это была последняя проверка перед оперативным тестированием и оценкой. Они (россияне - УНИАН) явно достаточно продвинулись", - заявил в разговоре с журналистами Декер Эвелет, исследователь из вашингтонского Центра военно-морского анализа.

По словам исследователя по вопросам контроля над вооружениями Павла Подвига, испытание "Буревестника" уже могло состояться. Журналисты напомнили, что эта ракета привлекла внимание экспертов из-за своей технологии, а также из-за своих прошлых неудач.

"Буревестник" фактически питается от небольшого ядерного реактора, встроенного в двигатель. Теоретически это позволяет ракете оставаться в воздухе в течение нескольких дней, объяснили журналисты.

В докладе американской НПО "Инициатива по ядерной угрозе" за 2019 год говорилось о том, что эта крылатая ракета может нести ядерную боеголовку, облететь земной шар на низкой высоте, избежать противоракетной обороны и препятствий на местности, после чего сбросить боеголовку в труднопредсказуемом месте.

Инцидент в "Нёноксе"

В издании напомнили, что Россия ранее проводила испытание "Буревестника" в Белом море, к западу от города Архангельск, вблизи порта Северодвинск. В 2019 году при попытке поднять крылатую ракету с морского дна в районе ракетного полигона ВМФ России "Нёнокса" произошел взрыв, в результате которого погибли не менее пяти российских специалистов по ядерной энергетике.

Позже американские официальные лица пришли к выводу, что этот взрыв был результатом ядерной реакции, произошедшей во время подъема российской ракеты с ядерным зарядом. Два года назад американские разведчики выяснили, что другая российская ракета, предположительно "Буревестник", упала в Баренцевом море.

"Они (россияне - УНИАН) разрабатывали эту систему более 10 лет. И долгое время это не очень хорошо получалось. Люди гибли, но они не сдавались. Они продолжали работать над этим... В течение 15 лет. И они действительно преданы этому делу", - сказал журналистам Эвелет.

Перенос испытания "Буревестника" на Новую Землю

В издании добавили, что в 2021 году россияне перенесли испытания "Буревестника" с Белого моря на Новую Землю, которая является более удаленной. Уже в начале августа 2025 года РФ опубликовала предупреждение NOTAM (внутренние предупреждения для самолетов), призывая воздушные суда избегать полетов над Новой Землей.

По словам Эвелета, последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские рабочие уже упаковали оборудование на Новой Земле. По его мнению, это указывает на завершение испытаний.

Время проведения испытания ракеты

В издании подчеркнули, что Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее в своем подкасте за 20 августа говорил том, что время проведения испытания российской ракеты было благоприятным с точки зрения того, что россияне хотели донести миру. Примерное в это же время президент США Дональд Трамп встречался с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Журналисты отметили, что 22 августа Путин посетил город Саров, который ранее был закрытым и назывался Арзамас-16. На протяжении десятилетий он был центром советской и российской ядерных программ.

"Сочетание всех этих вещей - испытания, очевидная подготовка к развертыванию и этот визит - опять же, это будет хорошей возможностью для Путина и саровских инженеров продемонстрировать, что мы сделали свою работу, мы выполнили задачу", - заявил Подвиг.

Почему "Буревестник" оказался неудачной ракетой

Ранее заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия уже провела 14 испытаний ядерной ракеты "Буревестник", 13 из которых завершились неудачно, а во время одного из них вообще погибли ученые. По его словам, это оружие больше миф, чем реальность.

Храпчинский напомнил, что в 1960-х годах США уже пытались создать ядерный двигатель, который мог бы иметь неограниченный потенциал по расстоянию. Тем не менее эта концепция оказалась провальной.

По словам Храпчинского, системы, о которых говорит российский диктатор Владимир Путин, а именно "Посейдон" или "Авангард", пока не подтвердили свои технические характеристики.

