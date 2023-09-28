России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность".
Об этом пропагандистскому "РИА Новости" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году. "Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", - сказал он.
Российские СМИ отмечают, что Ковальчук является не только одним из идеологов войны против Украины, но и близким другом Путина. Его родной брат является основным акционером банка "Россия".
Ядерные угрозы РФ: последние новости
Напомним, летом Член научного совета при Совете безопасности РФ Сергей Караганов опубликовал статью, в которой заявил, что России придется нанести ядерный удар по Европе.
В российском Министерстве обороны заявляли, что министр Сергей Шойгу вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым "совершили облет" Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля.
Ранее CNN опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что США, Китай и Россия расширяют свои ядерные полигоны.