После этого в отношениях с Западом "все станет на свои места", считает он.

России нужно взорвать ядерное оружие на архипелаге Новая Земля, чтобы продемонстировать Западу решимость "отстоять свою безопасность".

Об этом пропагандистскому "РИА Новости" заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. В качестве примера он привел испытание "Царь-бомбы", состоявшиеся в 1961 году. "Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места", - сказал он.

Российские СМИ отмечают, что Ковальчук является не только одним из идеологов войны против Украины, но и близким другом Путина. Его родной брат является основным акционером банка "Россия".

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Ядерные угрозы РФ: последние новости

Напомним, летом Член научного совета при Совете безопасности РФ Сергей Караганов опубликовал статью, в которой заявил, что России придется нанести ядерный удар по Европе.

В российском Министерстве обороны заявляли, что министр Сергей Шойгу вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым "совершили облет" Центрального полигона РФ на архипелаге Новая Земля.

Ранее CNN опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что США, Китай и Россия расширяют свои ядерные полигоны.

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