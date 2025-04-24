Также политик прокомментировал переговоры с США по Украине.

Россия имеет право применить ядерное оружие в случае "агрессии" западных стран, ведь это предусмотрено доктриной государства. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, Россия "внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран".

В частности Шойгу напомнил об изменениях в ядерную доктрину, которые ввели в прошлом году, согласно им "Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Беларусь, в том числе с использованием обычного оружия".

Видео дня

Политик добавил, что ядерное сдерживание "осуществляется в отношении государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию как потенциального противника, обладающих оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения".

Он отметил, что такие действия распространяются и на государства, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.

Также Шойгу отметил, что США с пониманием восприняли российскую позицию относительно условий прекращения огня в Украине.

"Руководство России исходит из необходимости устранения первичных причин украинского кризиса и обеспечения гарантированной безопасности Российской Федерации. Хочу вновь повторить: мы к прекращению огня, к перемирию, к мирным переговорам готовы, но только в том случае, если будут полностью учтены наши интересы и реалии "на земле". Наша позиция была доведена до администрации США, и она была воспринята с пониманием", - сказал он.

Переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что его страна стала лучше понимать позицию России в отношении Украины. Также он считает, что скоро удастся достичь мирного соглашения между Украиной и Россией, ведь "это ужасная война, и она должна закончиться, потому что она не имеет военного решения".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство рассматривает все форматы переговоров, которые помогут прекратить огонь. По его словам, Украина готова к немедленному прекращению огня как минимум по гражданским объектам и уже неоднократно заявляла об этом.

Вас также могут заинтересовать новости: