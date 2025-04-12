Мария Рагуткина

Генсек НАТО считает, что такое оружие россиян способно уничтожить сотни спутников одним махом.

Россия изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия, способного одним махом уничтожить сотни спутников. Такое предупреждение сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag, сообщает Tagesschau.

Он назвал такое развитие событий "тревожным", поскольку размещение Россией ядерного оружия стало бы нарушением Договора о космосе от 1967 года, который запрещает размещение оружия массового поражения в космосе.

"Нам поступили сообщения о том, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - сообщил он.

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По словам Рютте, потенциал Москвы в космосе уже устарел и не соответствуют возможностям западных стран.

"Поэтому разработка ядерного оружия в космосе - это способ для России улучшить свои возможности. Это очень тревожно", - подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что последствия от потенциального уничтожения Россией сотен спутников могут оказаться "катастрофическими" для Земли. Рютте также добавил, что союзники по НАТО готовятся к новым вызовам в космосе. Они обменивались разведданными и разрабатывали меньшие, более маневренные и защищенные спутники.

"В последние годы космос становится все более опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жесткая и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность", - предупредил генсек НАТО.

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Ядерное оружие России в космосе

Как писал УНИАН, ранее издание Forbes сообщило, что РФ хочет разместить ядерную бомбу на орбите. Эксперты и аналитики предупредили, что это может начать мировую войну.

По словам главного директора отдела космической безопасности и стабильности в вашингтонской организации "Безопасный мир" Виктории Самсон, подрыв российской ядерной боеголовки в космосе будет представлять угрозу для космонавтов на международной космической станции.

В то же время, поступила информация о том, что Россия разместила новое космическое оружие на орбите спутника США.

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