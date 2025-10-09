Украинские пилоты F-16 изменили правила игры в небе, - генерал ВВС США

Небольшой парк летает интенсивно и профессионально, но партнеры должны ускорить поставки, убежден топ-военный США в отставке.

Пилоты и техники Украины адаптируют истребители F-16 к условиям интенсивной войны - эти самолеты выполняют до 80% боевых вылетов и становятся "живой лабораторией" современной воздушной войны, пишет генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид А. Дептула для Air and Space Forces.

Один из лучших украинских пилотов-истребителей F-16, известный под позывным "АБ", поделился с Институтом аэрокосмических исследований Митчелла редкими деталями о трансформации Воздушных сил Украины и роли F-16 в защите неба страны. Как заместитель командира истребительного авиакрыла, которому приписывают сбитие более тысячи российских БПЛА и крылатых ракет "Шахед", "АБ" дает понять - F-16 стали ключевым инструментом противодействия.

Несмотря на то, что украинские подразделения летают на старых блоках Block 10 и Block 15, доставленных партнерами НАТО, небольшой парк Viper выполняет около 80% всех боевых вылетов Воздушных сил. Это свидетельствует не только о надежности платформы, но и о высоком профессионализме украинских пилотов и техников, которые быстро освоили новую технику в экстремальных условиях.

По словам "АБ", переход с советских МиГ-29 на F-16 существенно повысил ситуационную осведомленность, возможности РЛС и точность ударов - что позволило эффективнее перехватывать российские крылатые ракеты и беспилотники, которые фактически функционируют как дальнобойные высокоточные средства поражения.

Параллельно с оперативной эффективностью авиации растет и технический вызов. Пилот отмечает усиление российских средств радиоэлектронной борьбы: ежедневные помехи, спуфинг и глушение заставляют украинские подразделения искать эффективные системы РЭБ и контрмеры, поскольку доминирование в электромагнитном спектре все больше определяет результат боя.

Отсутствие устоявшихся учебных программ и постоянное ограничение доступа к американским инструкторам не остановили процесс: украинские летчики и наземные экипажи быстро выработали собственные тактики, методики и процедуры. Они воплощают принцип ACE (Agile Combat Employment) - гибкого боевого применения - применяя перемещение между рассредоточенными аэродромами и операции с минимальной инфраструктурой, что в боевых условиях доказало свою эффективность.

Несмотря на постоянные атаки на авиабазы и попытки уничтожить инфраструктуру, украинские силы сохранили способность к длительным операциям: ни одна из авиабаз не была полностью выведена из строя после почти четырех лет боевых действий.

"АБ" выразил большую благодарность американскому народу за поддержку и подчеркнул, что война далека от завершения. На вопрос, что могло бы существенно повысить эффективность, он прямо ответил: "F-16 Block 70 и больше ракет. Есть много целей, которые нужно сбить", - подчеркнул пилот, указывая на потребность в дополнительных самолетах и боеприпасах.

Опыт украинских F-16 имеет значение не только для Киева - это "живая лаборатория" для союзников. Украина уже демонстрирует, как адаптировать доктрины, подготовку и логистику под условия современной воздушной кампании, зато политические ограничения иногда препятствуют прямому привлечению иностранного персонала к обучению или наблюдению.

Эксперты предупреждают: каждый день задержки в поставках ресурсов, передовых РЭБ-систем и запасных частей дает противникам время изучить и приспособиться к новым тактикам. Поэтому быстрая и стабильная поддержка партнеров является ключевой не только для Украины, но и для безопасности Запада в целом.

F-16 в Украине - последние новости

Украина активно привлекает истребители F-16 для отражения российских комбинированных атак ракетами и дронами. Киев уже получал эти самолеты от ряда стран, и в частности, от Дании, Нидерландов.

Недавно в сети показали, как украинский истребитель F-16 смог уничтожить российский беспилотник типа "Шахед", выстрелив по нему из своей 20-мм шестиствольной пушки Vulcan.

Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей F-16 для применения этих самолетов во время наступательных операций, убежден военный эксперт Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что Украина довольно эффективно применяет истребители F-16, поскольку значительное количество вражеских воздушных целей сбивается благодаря этим самолетам.

