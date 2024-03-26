Южная Корея может иметь около 3,4 миллиона 105-мм артиллерийских снарядов.

Американские эксперты предложили США использовать запасы 105-мм снарядов Южной Кореи для поддержки Украины в войне Россией, пишет южнокорейское издание Yonhap.

Так, эксперты отмечают, что Южная Корея переводит большинство своей артиллерии на платформы калибра 155 мм.

"Предложение США использовать большую часть запасов 105-мм боеприпасов Южной Кореи с последующей заменой их 155-мм боеприпасами, которые сейчас производятся, может понравиться Южной Корее", - отмечают эксперты.

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По их информации, Южная Корея может иметь около 3,4 миллиона 105-мм артиллерийских снарядов.

"Эти боеприпасы были бы совместимы со всеми 105-мм гаубицами, которыми владеет Украина", - сказали они.

Эксперты также заявили, что предоставление 105-мм снарядов вряд ли повредит боеготовности южнокорейских войск, поскольку менее 30 процентов гаубиц, которые эксплуатируют южнокорейские военные, стреляют боеприпасами калибра 105 мм.

Снаряды для Украины

В феврале президент Чехии Петр Павел во время дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна нашла артиллерийские боеприпасы для Украины. В частности, речь шла о полумиллионе единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц калибра 122 миллиметра.

Уже позже премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага нашла еще 200 тысяч боеприпасов для ВСУ.

Как сообщал заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк, соотношение расходов артиллерийских снарядов на фронте сейчас составляет 1:7 в пользу врага, но благодаря инициативам союзников Украины ситуация должна улучшиться в ближайшие месяцы.

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