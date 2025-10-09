Указывается, что поставка этих ракет изменила тактическую картину воздушной поддержки Украины.

Украина получила примерно 30 000 неуправляемых, а также около 3000 управляемых 70-мм ракет от бельгийской компании Thales. Как сообщает издание Forces Operations Blog, профинансировала это вооружение Германия.

По данным издания, эта поставка уже изменила тактическую картину воздушной поддержки Украины. За эти средства было модернизировано около 10 Ми-8. Вертолеты, вооруженные ракетами Thales получили быстрый прирост огневой мощи.

Указывается, что это перевооружение позволило уменьшить зависимость от советских 80-мм ракет, а также повысить точность и гибкость применения.

Более того, финансирование Германии побудило других европейских доноров также рассмотреть подобные закупки через бельгийскую площадку Thales Belgium.

Однако, как говорится в статье, существует одна серьезная проблема. По оценке Украины, месячная потребность поглотит почти все годовое производство Thales. Чтобы закрыть этот разрыв, Thales запустил проект GUEPARD и получил 9,6 млн евро в рамках инициативы ASAP для ускорения производства FZ275 LGR.

Отмечается, что производство выросло с 700 ракет в 2024 году до 3500 единиц в 2025-м. В среднесрочной перспективе планируется изготавливать 10 000 таких ракет в год.

Кроме закупок, Германия считает целесообразным перенести часть производственных операций дальше от фронта. С 2026 года новая площадка вблизи Польши/Венгрии должна запустить производство примерно 5000 ракет.

Сообщается, что FZ606 интегрируют на Tiger, AW249 и рассматривают для H145M; Thales также развивает FZ123 и противодронные варианты на базе FZ275.

Однако, повышается риск для инфраструктуры, поэтому Thales усиливает охрану заводов и координирует защиту с государством из-за роста напряжения вокруг поставок.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина показала представителям НАТО новую версию крылатой ракеты "Нептун". Вероятно, она ранее не упоминалась в открытых источниках. Ракета существенно отличается от обычной противокорабельной Р-360, а также ее модификации, которая получила название "Длинный Нептун". Аналитики предполагают, что ее дальность составляет 500 км. Не исключено, что новая ракета имеет большую боевую часть, чем базовая версия.

Также мы писали, что компания Thales Belgium заявила о "рое" дронов над своими заводами. Директор компании рассказал, что над объектом компании Évegnée Fort в восточном регионе Льеж, единственным бельгийским объектом, где компания имеет лицензию на сборку и хранение взрывчатки для своих 70-мм ракет зафиксировано больше дронов, чем еще несколько месяцев назад. Поэтому, компания настаивает на необходимости четких правил относительно того, как их глушить или сбивать.

