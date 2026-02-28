Удары по Ирану: Израиль 'охотился' за аятоллой и президентом страны, - CNN

Израильские источники заявили, что среди целей были Верховный лидер, президент и ключевые силовики Ирана.

Израиль в субботу утром нанес удары по территории Ирана, среди целей были высокопоставленные представители иранской власти. Об этом сообщили два израильских источника, знакомые с операцией, в комментарии CNN.

По их словам, под удар могли попасть Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, начальник Генерального штаба вооруженных сил Саид Абдолрахим Мусави и президент страны Масуд Пезешкиан.

Также среди возможных целей называют секретаря вновь созданного Совета обороны Ирана Али Шамхани и секретаря Совета национальной безопасности Али Лариджани.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из высокопоставленных чиновников в результате ударов. Официального подтверждения с иранской стороны пока нет.

Сегодня Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Сообщалось о взрывах в столице страны - Тегеране. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

Однако Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

