Подарок РФ и Китаю: Трамп решил слить бюджет Пентагона на абсурдный проект

США возобновят строительство кораблей класса, который давно сняли с вооружения во всем мире.

На днях президент США Дональд Трамп в лучших традициях диктаторов-самодуров анонсировал возобновление строительства линкоров - кораблей, которые были признаны морально устаревшими еще во времена Второй мировой войны и уже давно сняты с вооружения во всем мире. Причем новую серию он решил назвать в честь себя самого - Trump. По мнению военных аналитиков и экспертов по оружию, это решение является стратегической ошибкой, которая сыграет на руку врагам США.

"Объявление о начале реализации проекта линкоров класса Trump вызвало у западных профильных изданий скорее определенный шок и непонимание первопричин этого крайне дискуссионного решения. Потому что реальные вызовы, с которыми прямо сейчас столкнулось ВМС США, диктовали фактически противоположные решения", - пишет украинский военно-аналитический портал Defense Express.

Специалисты отмечают, что линкоры - это астрономически дорогие корабли с сомнительной боевой эффективностью. По оценкам, строительство одного линкора сегодня будет стоить в пределах 10-15 млрд долларов, тогда как новейший атомный авианосец класса Gerald R. Ford стоит 12,8 млрд долларов.

Что касается боевой эффективности, то на линкорах класса Trump планируется разместить 128 пусковых установок под крылатые и зенитные ракеты. Это лишь на 6 единиц больше, чем у ракетного крейсера класса Ticonderoga, и на 32 больше, чем у эсминца класса Arleigh Burke.

Эксперты отмечают, что за деньги, которые пойдут на строительство одного линкора, можно построить как минимум 4-5 эсминцев Arleigh Burke. Их совокупный залп в 384-480 ракет будет в 3-3,75 раза больше, чем у линкора.

Аналитики также крайне скептически оценивают идею размещения на линкоре 12 пусковых шахт для запуска гиперзвуковых ракет IRCPS (морская версия Dark Eagle) из-за их смехотворно низкой мощности.

Еще одним уникальным вооружением линкора Trump должен стать рельсотрон. Но из-за теоретической дальности боя в 150-200 км его невозможно применить в реальном бою против равносильного противника.

По мнению экспертов, в целом вся идея создания небольшого количества очень дорогих мощных кораблей выглядит сомнительной в наше время. Во-первых, сценарии их применения очень ограничены. Во-вторых, в случае реальной войны именно такие линкоры, вместе с авианосцами, станут мишенью №1 для врага и в них "полетит все", пишет Defense Express.

"Решение построить линкоры для ВМС США выглядит абсолютный провалом. И конечно это не может не порадовать Китай. Также такому решению направить ресурсы на уязвимые малосерийные ценные корабли будут рады и в РФ. Потому что Москва в противодействии ВМС США всегда опиралась на подводный флот, который должен был ядерным вооружением бить по крупным соединениям типа авианосных ударных группировок, в которые линкоры класса Trump и будут входить", - пишут эксперты.

Другие "гениальные" идеи Трампа

Как писал УНИАН, после возвращения к власти в США Дональд Трамп анонсировал создание над Америкой "золотого купола" - всеобъемлющей системы противоракетной обороны, которая якобы могла бы защитить страну от межконтинентальных ракет. Сам Трамп подавал это как символ абсолютной безопасности и технологического превосходства США. Критики же отмечают, что такая концепция нереалистична с военно-технической точки зрения, потому что стоила бы сотни миллиардов или даже триллионы долларов, но была бы не способна гарантировать полную защиту от современных ракет.

Кроме того, Дональд Трамп предложил идею радикальной трансформации Сектора Газа и превращения его в "Ривьеру Ближнего Востока" после окончания войны и массового переселения значительной части палестинского населения за пределы анклава. Идея натолкнулась на критику со всех сторон. Критики отмечают, что принудительное переселение миллионов палестинцев нарушает нормы международного права, является нереалистичным политически и гуманитарно, грозит дестабилизацией региона и фактически игнорирует право палестинцев на самоопределение.

