Отношения России и США ухудшаются: ISW оценил заявления Кремля о войне в Иране

Россия может использовать критику США как партнера по переговорам, чтобы оправдать себя от будущего провала переговоров по войне на Украине.

Кремлевские чиновники все активнее критикуют Соединенные Штаты за военные операции против Ирана, и это может говорить о том, что отношения России и США ухудшаются. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, проанализировав последние заявления Кремля о войне на Ближнем Востоке.

Прежде всего, отмечают аналитики, Россия пытается создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в мирных переговорах по Украине.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров связал военную операцию в Иране с войной России на Украине, заявив, что Соединенные Штаты и Израиль намерены втянуть страны Персидского залива в конфликт, подобно тому как Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. Лавров также заявил, что "дух" американо-российского саммита в Аляске в августе 2025 года угасает.

Другие российские чиновники также активно используют военные операции США против Ирана для резкой критики Соединенных Штатов и риторического противопоставления России и США, а также для дискредитации возглавляемых США переговоров по Украине. В частности, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа заявил, что операции в Иране вряд ли полностью сорвут переговоры по Украине, но предупредил, что Россия может усомниться в своей вере в то, что Соединенные Штаты могут выступать в качестве "беспристрастного и честного" посредника.

Как отмечают аналитики, Кремль долгое время пытался затягивать и тормозить мирные переговоры по Украине, но ему приходилось балансировать между этой целью и избеганием санкций США или других мер, которые могли бы заставить Россию вести содержательные переговоры. Кремлю также приходилось балансировать между двусторонними отношениями с Соединенными Штатами и отношениями со своими союзниками и партнерами, включая тех, кто является противниками США, таких как Иран.

"Однако эскалация риторики Кремля против Соединенных Штатов после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля указывает на то, что Кремль, возможно, все больше испытывает трудности с сохранением отношений с Соединенными Штатами и сохранением отношений со своими партнерами по мере продолжения операций против Ирана. Россия также может использовать эту прямую критику Соединенных Штатов как партнера по переговорам, чтобы оправдать себя от будущего провала переговоров по войне на Украине", - отмечают в ISW.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине продолжаются, однако вновь выразил раздражение президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что "Зеленскому нужно собраться и заключить сделку".

При этом он подчеркнул, что считает президента России Владимира Путина "готовым вести переговоры о завершении войны".

