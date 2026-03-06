США не способны остановить атаки иранских 'Шахедов', - аналитик Forbes

Дешевые, многочисленные и точные "Шахеды" стали главной угрозой для США.

Беспилотники типа "Шахед" уже стали серьезной угрозой для США со стороны Ирана, нанося удары по американским военным базам, посольствам и нефтегазовым объектам. При этом справиться с атаками этих дешевых, многочисленных и точных беспилотников для США пока затруднительно, пишет аналитик Forbes, Дэвид Гэмблинг.

Истощение ресурсов.

"Шахеды" имеют большую дальность с достаточно точным наведением, чтобы поразить конкретное здание. И хотя их легко сбить, главная проблема заключается в истощении ресурсов и численности.

"В отличие от баллистических ракет, для сборки и запуска которых требуется крупная инфраструктура, эти беспилотники можно собрать в гараже и запустить с кузова пикапа. Иран, возможно, сможет продолжать производство и запуск новых "Шахедов" практически бесконечно", - отмечает аналитик.

Многомиллионные ракеты, такие как "Патриот" и "Стандарт" ВМС США, эффективны, но их мало. Большинство беспилотников будут остановлены, но некоторые прорвутся. Пока запуски продолжаются, они будут наносить ущерб.

Децентрализованное производство

В отличие от ракет, производство беспилотников не требует большого предприятия с большим количеством оборудования.

Обычно в "Шахеде" используется иранский двигатель Mado MD-550, созданный путем обратного проектирования немецкого Limbach L550E. Однако подойдет любой двигатель аналогичной мощности.

Боевые части также не представляют проблемы. В Украине были обнаружены российские "Шахеды" с самыми разнообразными боеголовками, некоторые из которых были взяты из других боеприпасов или адаптированы под них. По сути, подойдёт всё, что поместится в это пространство и не будет слишком тяжёлым.

Единственная настоящая проблема для самодельного производства – это электроника. Невозможно создать сложную, устойчивую к помехам спутниковую навигационную систему в домашних условиях. Как ни парадоксально, но именно эти компоненты Иран и Россия всегда закупали в других местах, контрабандой или через третьих лиц. У одного из дронов типа "Шахед", сбитых на Кипре, была обнаружена спутниковая навигационная система с антенными модулями от ирландской компании Taoglas – конструкция, также встречающаяся в Украине.

Как считает аналитик, Иран очевидно накопил большие запасы необходимой электроники, и дополнительные поставки могут осуществляться контрабандой. В Иране нет производственных мощностей этих компонентов, которые можно было бы бомбить.

Децентрализованный запуск

Остановка баллистических ракет часто сводится к отслеживанию характерных транспортных пусковых установок (ТПУ), которые их запускают. Так, армия обороны Израиля утверждает, что уже уничтожила почти 400 иранских пусковых установок.

Однако для запуска беспилотников "Шахед" не требуются специальные пусковые устройства; обычно они запускаются в воздух с помощью одноразового ракетного ускорителя и могут перевозиться в контейнерах, напоминающих транспортные контейнеры, оснащенные несколькими пусковыми установками. Также их можно запускать с кузова пикапа, который разгоняется до скорости взлета беспилотника перед его сбросом – подход, используемый в России.

Оружие для победы в войне на истощение

Иранский режим, вероятно, рассчитывает на выживание как на лучший путь к победе, надеясь пережить своих противников. Продолжающиеся атаки беспилотников будут наносить постоянный ущерб США и их союзникам. Постоянный поток беспилотников "Шахед" и других дронов истощит и без того ограниченные запасы зенитных ракет, которыми располагают США. Что произойдет после этого, остается открытым вопросом.

Украина перешла к использованию многочисленных недорогих беспилотников-перехватчиков для уничтожения волн российских беспилотников "Шахед". Однако в настоящее время у США нет таких возможностей.

Аналитики уже много лет указывают на угрозу, исходящую от дальнобойных и недорогих ударных беспилотников, и США, наконец, придется заняться этим вопросом. Но в настоящее время, похоже, Иран держит козыри в руках в отношении войны с использованием беспилотников, отмечает Гэмблинг.

США просят у Украины поддержку

3 марта президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

По данным Reuters, украинские военные и специалисты могут начать работу уже в ближайшие дни. Ожидается, что они будут помогать защищать американские базы и военных в нескольких странах региона.

