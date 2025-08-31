В США FPV-дрон впервые сбил беспилотника с неподвижным крылом, - BI

173-я воздушно-десантная бригада впервые отработала воздушный "поединок" дронов.

В Форт-Ракер, штат Алабама, армия США провела исторический эксперимент - беспилотник с неподвижным крылом впервые был уничтожен FPV-дроном, начиненным взрывчаткой.

Как сообщает Business Insider, несмотря на дождливую и ветреную погоду, военные успешно осуществили операцию, которая продемонстрировала новый этап в использовании дронов на поле боя. Начальник Нацгвардии Пенсильвании Нейт Шей, который руководил атакующим беспилотником, объяснил:

"Я старался держаться как можно ближе. Он летал, а я старался как можно лучше его преследовать".

Во время перехвата дрон FPV вошел в зону действия самолета, которым управлял командир Эндрю Топиц, и взорвал закрепленный груз. "У нас было буквально всего около шести минут, чтобы осуществить сбивание", - уточнил лейтенант Франческо Ла Торре.

Этот эксперимент стал результатом девяти месяцев тренировок 173-й воздушно-десантной бригады, которая отрабатывала атаки FPV-дронами, сброс гранат и перехват движущихся целей во время учений в Германии, Тунисе и Литве.

По словам Ла Торре, следующим шагом станет интеграция различных систем в единую сеть для принятия решений командирами.

173-я бригада является единственной воздушно-десантной бригадой США, дислоцированной в Европе, и входит в состав сил быстрого реагирования НАТО.

Война дронов - перспективы Запада

Как сообщал УНИАН, полномасштабное вторжение РФ в Украину сделало беспилотники движущей силой современной войны.

Запад внимательно следит за производством дронов в Украине и России. В частности военные НАТО проводят учения по ведению войны с помощью беспилотников, а оборонные компании разрабатывают новые системы по успешному опыту Украины на поле боя. В то же время эксперты по вопросам войны предостерегли, что просто копировать действия армий, которые воюют в Украине, было бы недальновидно.

