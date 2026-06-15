Украинский флот получил военный корабль 'Геническ' (фото)

Название было присвоено в честь одноимённого рейдового тральщика проекта 1258, который Россия уничтожила в июне 2022 года.

Украина получила еще один противоминный корабль от Нидерландов. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами, вице-адмирал Алексей Неижпапа.

"В рамках Коалиции морских способностей нидерландские партнеры передали Военно-морским силам ВС Украины миноискатель класса Alkmaar", - написал он на своей странице в Facebook.

Бывший нидерландский противоминный корабль Makkum получил новое название - "Геническ". Его присвоили в честь одноименного рейдового тральщика проекта 1258, который Россия уничтожила в июне 2022 года.

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""Геническ" усилит наши возможности в противоминной борьбе - поиске, обнаружении и обезвреживании морских мин. После его передачи в составе ВМС уже пять противоминных кораблей", - отметил Алексей Неижпапа

Командующий Военно-Морскими Силами уточнил, что ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown - "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды - противоминные корабли класса Alkmaar "Мелитополь" и "Мариуполь".

Справка УНИАН

Минные охотники класса Alkmaar (также известные как Tripartite) - это серия кораблей, разработанная в рамках соглашения между военно-морскими силами Бельгии, Франции и Нидерландов. Всего для флотов трех стран было построено более 30 таких судов.

Корабли этого класса строились в 1980-1990-х годах во всех трех странах с использованием сочетания электрических и силовых систем, разработанных государствами-участниками программы.

Водоизмещение минных охотников класса Alkmaar может достигать около 600 тонн, длина корпуса составляет 51 метр. Экипаж кораблей составляет от 28 до 55 человек, в зависимости от модификации судна и комплектации конкретного флота.

Вооружение и оснащение, по данным из открытых источников, включает 20-мм автоматическую пушку, пулеметы калибра 12,7 мм и 7,62 мм, гидролокатор для обнаружения мин, а также подводные дроны для обезвреживания мин.

ВМС Украины - другие новости

Помимо получения старых кораблей от европейских союзников, Украина также предпринимает усилия по перевооружению своего флота новыми корветами.

Напомним, ранее в Стамбуле был спущен на воду второй корвет типа Ada, предназначенный для ВМС Украины. Корабль получил название "Гетман Иван Выговский".

Первый корвет типа Ada для ВМС Украины получил название "Гетман Иван Мазепа". Он вышел на испытания в мае 2024 года.

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