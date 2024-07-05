Корвет был заложен в 2021 году, а в октябре 2022-го состоялась церемония его спуска на воду.

В Управлении коммуникаций Командования Военно-морских сил ВСУ обнародовали видео ходовых испытаний корвета "Гетман Иван Мазепа", достройку которого проводят в Турции.

Фактически это является первым официальным подтверждением выхода корабля на ходовые испытания, хотя об их начале сообщалось задолго до этого. Интересно, что согласно более раннему заявлению ВМСУ, корвет должен войти в состав украинского флота уже в этом году.

В издании Defense Express обратили внимание на то, что на кадрах присутствуют лица в гражданском. Они могут быть турецкими работники, которые участвуют в достройке корабля.

Как можно видеть, пока что в кормовой части корвета еще не смонтировали полностью посадочную площадку для вертолета. В то же время, на корабль уже установили некоторые системы вооружений, в частности, 76-мм артиллерийскую установку и 35-мм зенитную артустановку Aselsan Gokdeniz. Также, вероятно, корвет уже получил элементы, которые позволят установить противокорабельные ракеты.

Корвет "Гетман Иван Мазепа": справка

"Гетман Иван Мазепа" является корветом турецкого класса Ada, созданным Турцией для Украины на судостроительной верфи в Стамбуле. В будущем он должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный" и стать флагманом ВМС Вооруженных сил.

Корветы класса Ada считают современными кораблями прибрежной зоны, которые могут выполнять противолодочные операции и проводить патрулирование в открытом море. Длина корабля составляет 99 м. Экипаж корвета - 93 человека включая офицеров.

По данным из открытых источников, в конструкции корабля использовали принципы стелс-технологий.

Борьба с Россией в Черном море

Ранее командующий ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что после получения истребителей F-16 Украина сможет бросить вызов доминированию РФ в небе над Черным морем.

Также сообщалось, что россияне уменьшают свой военный контингент в Черном море. Если говорить об Азовском, то там они не имеют соответствующей инфраструктуры для полноценного обслуживания своих судов.

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